Caressa: "È molto importante che le squadre italiane pensino meno al trading e più al bene della crescita sportiva dei team”

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Il Milan chiude anche il colpo Gila, secondo acquisto dopo Gonçalo Ramos. Fabio Caressa commenta il modus operandi dei rossoneri sul mercato

Dopo Gonçalo Ramos il Milan chiude per Mario Gila della Lazio. Un altro colpo importante, da 27,5 milioni di euro, che si aggiunge alla rosa a disposizione di Ruben Amorim. Sembra che quest'anno il modus operandi dei rossoneri sul mercato sia sensibilmente cambiato. Ne parla anche Fabio Caressa, noto telecronista e giornalista, ai microfoni di Sky Sport. Le sue considerazioni:

RAMOS E GILA AL MILAN, IL PARERE DI CARESSA

“Colpi importanti in due porzioni di campo in cui il Milan ne aveva molto bisogno. Adesso secondo me manca ancora qualcosa a centrocampo. Diciamo che ce n’era bisogno. Credo che il Milan stia facendo una scelta in linea anche con quello che vuole Amorim. È molto importante che le squadre italiane pensino meno al trading e più al bene della crescita sportiva dei team”.