Chinellato su Amorim: "Credo che l'esperienza allo United lo abbia fatto crescere"

vedi letture

Il corrispondente dall'Inghilterra per la Gazzetta Davide Chinellato è fiducioso sul fatto che l'esperienza allo United abbia fatto crescere Amorim

Il peso di cui si è caricato sulle spalle Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan non è affatto banale, il che denota quantomeno una buona dose di personalità. Da un alto ci sono le sfide generali: riportare in auge un club, come quello rossonero, reduce da due stagioni negative e con gran parte del tifo in rotta con la proprietà. Dall'altro ci sono quelle personali: dimostrare che l'esperienza allo United è stata un passaggio a vuoto da cui potersi rialzare. Di tutto questo ha parlato Davide Chinellato, giornalista della Gazzetta dello Sport, al canale YouTube di Carlo Pellegatti.

AMORIM: L'ESPERIENZA ALLO UNITED LO HA FATTO CRESCERE

Davide Chinellato è fiducioso che Ruben Amorim, nella nuova esperienza al Milan, possa far tesoro del fallimento maturato a Manchester: "Le similitudini tra United e Milan ci sono, proprio per questo la lezione di Manchester può essere importante nella sua avventura in rossonero. Credo e spero che questa esperienza lo abbia fatto crescere e gli abbia fatto capire che ogni tanto bisogna essere meno intransigenti e più aperti ai suggerimenti. Allenatore che a me piaceva: i progressi nel Manchester li ho visti nella seconda stagione ma è stato un suo difetto non aver capito l’ambiente tossico dello United, squadra abituata a vincere che si trova improvvisamente a perdere. Amorim non è stato bravo a farsi amico di una parte di critica".