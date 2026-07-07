Pulisic deluso dopo l'eliminazione: "Finale deludente. Non abbiamo fatto abbastanza in area del Belgio"
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Dopo l'eliminazione dal Mondiale per mano del Belgio Christian Pulisic è intervenuto ai canali ufficiali della FIFA per commentare la sconfitta
Intervenuto sui canali ufficiali della FIFA, Christian Pulisic ha così commentato l'eliminazione dal Mondiale degli Stati Uniti per mano del Belgio di Alexis Saelemaekers e Koni De Winter: "Abbiamo affrontato una squadra molto forte che è stata molto cinica in entrambe le aree di campo, mentre noi non lo siamo stati altrettanto... è lì che si vince la partita, nelle aree di rigore, quindi oggi (ieri, ndr) non è stato fatto abbastanza da parte nostra".
Poi ha proseguito: "Abbiamo dato il massimo. Spero che la gente se ne renda conto, che abbia creduto in noi e che capisca che c'è ancora molto oltre a ciò che volevamo realizzare", la chiusura di Pulisic.
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