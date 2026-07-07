De Paola su Leao: "Strappa la prestazione solo quando devi decidere se tenerlo o meno"

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Su TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così di Rafa Leao: "Lo vedo molto serio, concentrato, non indugia mai sull'estetica col Portogallo"

Dopo essere arrivato ieri pomeriggio a Milano e aver visitato Casa Milan e lo stadio di San Siro, Ruben Amorim ha iniziato il suo percorso da allenatore rossonero. Il tecnico ha raggiunto anche Milanello in vista della ripresa degli allenamenti prevista per lunedì. Domani verrà presentato ufficialmente davanti alla stampa.

A fare gli onori di casa oggi invece c'era Gerry Cardinale, proprietario del club, che ha accolto personalmente il nuovo allenatore. Una presenza che conferma l'intenzione del numero uno di RedBird di seguire il Milan con maggiore partecipazione rispetto agli ultimi anni. Cardinale lo ha introdotto con una frase essenziale: "Lui è il nostro nuovo allenatore".

Intanto su TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così di Rafa Leao: "Lo vedo molto serio, concentrato, non indugia mai sull'estetica col Portogallo. Se è cambiato come sembra lo si può tenere, ma deve essere continuo così. Il mio giudizio rimane negativo, ma lo sto vedendo sul pezzo ora. Se certi giocatori attuano certe strategie per strappare un contratto, dico di sì. Ma per me negli anni ha dimostrato di non essere affidabile e strappa la prestazione sol oquando devi decidere se tenerlo o meno".