Milan-Gila, Romano: "Ecco cosa sta succedendo. La Lazio sa che il giocatore vuole i rossoneri"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato questi aggiornamenti sulla trattativa tra Milan e Lazio per Mario Gila

Molti tifosi del Milan sono preoccupati dopo che la Lazio ha rifiutato la prima offerta per Mario Gila. Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha provato a fare chiarezza e ha spiegato cosa sta succedendo tra rossoneri e biancocelesti nella trattativa per il difensore spagnolo classe 2000:

"Mario Gila non era fatto al Milan una settimana fa e Mario Gila non è saltato oggi. E' un'operazione che resta assolutamente in piedi. Il Milan ha fatto una prima offerta poco al di sopra di 20 milioni, la Lazio ha detto no perchè vuole 30 milioni. E' il gioco delle parti, si tratta. La Lazio sa che lo spagnolo ha un accordo con il Milan e che il giocatore vuole andare al Milan. Adesso si lavora per trovare la quadra economica. Questo è quello che sta succedendo, senza andare nel panico più totale".