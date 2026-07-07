Il Belgio domina gli Stati Uniti: nuovo stop per Pulisic, ingresso nel finale per Saele

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Il Belgio elimina gli Stati Uniti: 3-1 a Seattle. Pulisic gioca da titolare: prova incolore e nuovo infortunio. Saelemaekers e De Winter in panchina

Dopo la bufera del pre-partita relativa al cartellino rosso sospeso a Folarin Balogun, questa notte a Seattle Stati Uniti e Belgio si sono affrontati per un posto nei quarti di finale. L'entusiasmo era tutto dalla parte degli americani, sia per il livello di gioco espresso durante il torneo che per l'entusiasmo che è crresciuto gara dopo gara davanti al pubblico amico. Diverso l'umore dei belgi, lontani dai livelli migliori e pure beffati dalla decisione disciplinare della FIFA. La partita però, è stata dominata dal Belgio che ha vinto 4-1 e lo ha fatto senza giocare dal primo minuto con Doku, De Bruyne e Lukaku.

USA-BELGIO: STOP PULISIC, SAELE IN CAMPO NEL FINALE

Miglior prestazione del torneo per il Belgio, cinico e capace di far valere l'esperienza, probabilmente anche ulteriormente motivato dai fatti degli ultimi giorni; peggior prestazione per gli Stati Uniti che, ad eccezione di un moto d'orgoglio negli ultimi 10 minuti, sono stati in bambola per tutta la gara. Mattatore della sfida Charles De Ketelaere con una doppietta: in mezzo il pareggio momentaneo di Tillman, nella ripresa il gol di Vanaken su frittata del portiere Freese e quello di Lukaku nel finale.

Christian Pulisic è stato schierato titolare e, come tutti i compagni, ha offerto una prestazione insufficiente. Oltre al danno, la beffa per Pulisic che, subito dopo il gol del 3-1, è stato sostituito per un nuovo stop fisico al 59° causato da uno scontro con Tielemans di qualche minuto prima. Il milanista si seduto in panchina con le mani sul volto: da valutare l'entità. Nel Belgio minuti nel finale, dall'89°, per Alexis Saelemaekers: altra panchina per Koni De Winter. I due rossoneri belgi affronteranno la Spagna nei quarti di finale.