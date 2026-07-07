Milan, cosa fare con Leao? Braglia: "Se trova la squadra che gli da certe cifre, io lo darei via"

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Simone Braglia, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Se trova la squadra che gli da certe cifre, io lo darei via. Per me basta"

Con l'arrivo di Rúben Amorim prende ufficialmente forma il nuovo corso del Milan. Il tecnico lusitano è sbarcato oggi all'aeroporto di Linate intorno all'ora di pranzo, accolto dai dirigenti rossoneri e da un gruppo di sostenitori accorsi per salutarlo.

Dopo settimane di rumors e negoziazioni, il suo approdo a Milano rappresenta l'inizio concreto del progetto tecnico deciso dalla società. Nelle prossime ore Amorim visiterà Milanello e prenderà confidenza con il nuovo ambiente, mentre nei prossimi giorni sarà protagonista della conferenza stampa di presentazione prima dell'avvio della preparazione estiva. Ai microfoni presenti all'aeroporto il nuovo allenatore ha parlato con entusiasmo della sfida, ribadendo che al Milan si gioca sempre per vincere.

Intanto Simone Braglia, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Se trova la squadra che gli da certe cifre, io lo darei via. Per me basta, questa discontinuità non premia. Per quello che è il suo valore, di 60 mln, è troppo. Non ha completato il processo di maturazione che tutti pensavamo potesse avere".