Pulisic titolare con Balogun. Nel Belgio panchina per Saelemaekers e De Winter

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Alle 2 di notte a Seattle si gioca l'ottavo di finale dei Mondiali tra i padroni di casa degli Stati Uniti e il Belgio: tre rossoneri coinvolti

Il programma di questo lunedì del Mondiale si chiude alle 2 di notte italiane. Al Lumen Field di Seattle, i padroni di casa degli Stati Uniti affrontano il Belgio: in palio un posto ai quarti di finale contro la Spagna che ha battuto il Portogallo in serata per 1-0 grazie al gol di Merino. La gara tra statunitensi e belgi sarà sicuramente molto tesa per gli antefatti della vigilia, con la sospensione del cartellino rosso a Folarin Balogun: l'attaccante americano è regolarmente in campo titolare, al suo fianco gioca Christian Pulisic.

USA-BELGIO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: PULISIC IN CAMPO, SAELE E DE WINTER IN PANCA

Saranno tre i giocatori del Milan coinvolti in questa partita: c'è Christian Pulisic che parte titolare accanto a Balogun negli USA, ci sono Saelemaekers e De Winter che rimangono in panchina per il Belgio. Di seguito le formazioni ufficiali.

USA (3-4-2-1): Freese; Freeman, Ream, Richards; Dest, McKennie, Adams, A. Robinson; Tillman, Pulisic; Balogun. A disp.: Turner, Brady, Trusty, M. Robinson, Arfsten, McKenzie, Scally, Reyna, Berhalter, Pepi, Aaronson, Wright, Weah, Zendejas. All. Mauricio Pochettino

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, De Ketelaere, Raskin; Lukebakio. A disp.: Lammens, Penders, Debast, Theate, Meunier, De Winter, Seys, Witsel, De Bruyne, Moreira, Vanaken, Saelemaekers, Lukaku, Doku, Fernandez-Pardo. A disp.: Rudi Garcia