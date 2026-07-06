Ramos non entra, Leao sì ma non incide: Portogallo eliminato

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Il Portogallo eliminato dal Mondiale nel recupero dalla Spagna: Leao entra nel finale ma non incide, Ramos lasciato in panchina

Il big match degli ottavi di finale del Mondiale Nordamericano che metteva l'uno di fronte all'altra il Portogallo e la Spagna in un suggestivo derby iberico, ha premiato la formazione Campione d'Europa capace di vincere e abbattere il muro lusitano con un gol arrivato nel recupero del secondo tempo. La partita finisce 1-0 e l'eroe di serata è il centrocampista dell'Arsenal Mikel Merino che, appena entrato, ha segnato su grande suggerimento di Ferran Torres al minuto 91. Svanisce il sogno Mondiale di Cristiano Ronaldo e termina verosimilmente la sua carriera in Nazionale.

PORTOGALLO ELIMINATO: LEAO ENTRA, RAMOS NO

Due giocatori del Milan coinvolti: Rafael Leao e Gonçalo Ramos. Le scelte del CT portoghese Roberto Martinez sui due rossoneri hanno lasciato qualche dubbio. Tra i migliori in campo nel sedicesimo contro la Croazia, Leao è stato lasciato in panchina fino al 71°: ha provato qualche accelerata, anche nel finale, ma senza riuscire a incidere. Gonçalo Ramos, match-winner contro i croati, è rimasto a bordocampo tutta la gara nonostante un Cristiano Ronaldo impalpabile e un Portogallo che ha fatto molta fatica ad arrivare dalle parti di Unai Simon. Ora vacanze per Rafa e Gonçalo: il secondo poi si aggregherà ai nuovi compagni, sul primo invece si attendono aggiornamenti sul futuro.