Milan, gli esuberi "liberano" quasi 100 milioni di costo annuo a bilancio. Con le cessioni sono possibili altri colpi importanti

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In maniera teorica il Milan potrebbe affondare per altri colpi importanti se riuscisse a cedere gli esuberi: i partenti libererebbero parecchio spazio a bilancio

Dopo il colpo Gonçalo Ramos e la trattativa serrata per Gila, il mercato del nuovo Milan sarà caratterizzato anche dalle uscite, per una serie di fattori: i rossoneri non si sono qualificati alla prossima Champions League ed inevitabilmente i ricavi da riversare sul mercato non saranno infiniti. L'Europa League porta in cassa comunque qualche milione di euro, ma niente a che vedere con la massima competizione europea.

Poi ci sono alcuni giocatori che, per un motivo o per un altro, sono inevitabilmente in uscita. Bennacer non fa più parte del progetto Milan da un paio di anni. Loftus-Cheek potrebbe aver terminato il suo percorso in rossonero, così come Tomori. Gimenez si è infortunato alla caviglia e ha disputato un Mondiale insufficiente ma rimane in partenza, Fofana ha diversi estimatori in giro per l'Europa, mentre Leao si è praticamente messo da solo sul mercato - seppur senza avere niente di concreto tra le mani. Warren Bondo, di rientro dal prestito alla Cremonese, partirà a titolo definitivo. Infine ci sono Musah e Chukwueze che tornano dai prestiti: rimarranno o Amorim li valuterà positivamente? Non è comunque sbagliato considerarli sul piede di partenza.

Se il Milan dovesse cedere tutti gli esuberi e i calciatori a fine ciclo libererebbe una parte del costo totale della rosa davvero considerevole. Per intenderci, Gonçalo Ramos, con i suoi 70 milioni circa di cartellino, pesa sui 22 milioni di euro a bilancio. Difficilmente ci saranno altri esborsi di questo calibro, ma se si dovesse riuscire nell'intento di liberarsi di tutte le "zavorre" allora il bilancio rossonero potrebbe sopportare serenamente almeno altri 4-5 colpi di una certa importanza.

MILAN, IL COSTO ANNUO DEI CALCIATORI POTENZIALMENTE IN USCITA

Bennacer (ammortamento 1.4 mln - stipendio lordo 7,44 mln) 8,84 mln

Chukwueze (ammortamento 4,3 mln - stipendio lordo 5,2 mln) 9,5 mln

Musah (ammortamento 4,2 mln - stipendio lordo 2,6 mln) 6,8 mln

Tomori: (ammortamento 7,3 mln - stipendio lordo 4,5 mln) 11,8 mln

Loftus-Cheek: (ammortamento 5,4 mln - stipendio lordo 5,1mln) 10,5 mln

Leao: (ammortamento 5,6 mln - stipendio lordo 7,05) 12,65 mln

Fofana: (ammortamento 6,5 mln - stipendio lordo 5,5 mln) 12 mln

Gimenez: (ammortamento 6,8 mln - stipendio lordo 4,5 mln) 11,3 mln

Bondo: (ammortamento 2,2 mln - stipendio lordo 1,85 mln) 4,07 mln

Estupinan: (ammortamento 3,4 mln - stipendio lordo 4,86 mln) 8,26 mln

TOTALE 95,72 MLN € DI COSTO ANNUO