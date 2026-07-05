Calciomercato MN - Milan, accelerata decisiva per Gila: si chiude tra domani e martedì. I dettagli

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Mario Gila si avvicina al Milan: accelerata del club rossonero che punta a chiudere con la Lazio tra domani e martedì per 30 milioni

Il Milan si avvicina al suo secondo colpo di questa estate di calciomercato. Dopo aver portato alla corte di Ruben Amorim, che domani sbarcherà a Milano, un nuovo e promettente numero 9 come il portoghese Gonçalo Ramos, ora il club rossonero si appresta a chiudere le operazioni anche per Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio per cui c'è stata una forte accelerata a inizio weekend e per cui si punta a chiudere a inizio settimana, secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it.

MILAN, ACCELERATA DECISIVA PER GILA: I DETTAGLI

In queste ore il Milan è pronto a sferrare l'accelerata decisiva, dopo che ha già trovato l'accordo con il giocatore da diverso tempo, superando concorrenza di Napoli e Atalanta. Tra domani e martedì il Milan punta a chiudere con la Lazio per un'offerta da 30 milioni di euro: a margine va ricordato come di questa somma, il 50% finirà nelle casse del Real Madrid che godeva della percentuale sulla rivendita. L'accordo con il giocatore, invece, è per un contratto di cinque anni dal valore di 4.5 milioni di base fissa più bonus. Attenzione dunque nelle prossime ore, il secondo tassello del nuovo Milan potrebbe arrivare.

di Pietro Mazzara