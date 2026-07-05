Primo Piano Ok Gila, ma non può bastare: al Milan serve anche un altro difensore. O forse due?

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Il Milan sta per chiudere l'arrivo di Mario Gila dalla Lazio, ma lo spagnolo non sarà l'unico innesto nella difesa rossonera

Il Milan è vicino a chiudere l'acquisto dalla Lazio di Mario Gila: i rossoneri hanno trovato l'accordo con il giocatore e puntano ora a definire tutto anche con il club biancoceleste nelle prossime ore. Lo spagnolo sarà un innesto importante nella difesa milanista che con Ruben Amorim continuerà a schierarsi a tre. Ma sarà sufficiente l'arrivo di Gila per la retroguardia del Diavolo? La risposta è no e non solo da un posto di vista della qualità, ma anche numerico.

DIFESA MILAN: CHI PARTE E CHI RIMANE. LA SITUAZIONE

Giocando con la difesa a tre e con tante partite da disputare, l'ideale per Amorim sarebbe avere a disposizione sei difensori. Ad oggi, in attesa dell'ufficialità di Gila, in rosa ci sono cinque centrali, vale a dire Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic, Koni De Winter e David Odogu. Di questi, però, solo tre, salvo clamorose sorprese, sono certi di far parte della rosa del Milan anche nella stagione 2026-2027, ossia l'italiano, il serbo e il belga. Dopo una stagione in cui ha visto pochissimo il campo, appare improbabile la permanenza del giovane tedesco che potrebbe andare a giocare in prestito per proseguire il suo percorso di crescita. In forte bilico c'è anche Tomori che ha il contratto in scadenza nel 2027 e per evitare di perderlo a zero tra un anno i rossoneri vorrebbero cederlo in questa finestra di mercato estivo.

MILAN, SERVONO ALTRI DUE RINFORZI IN DIFESA?

Ipotizzando quindi la pemanenza di Gabbia, Pavlovic e De Winter e il probabile arrivo di Gila, per completare il reparto difensivo milanista servirebbero sulla carta altri due innesti. O solo uno nel caso in cui dovesse restare in rosa uno tra Tomori o Odogu che sono sì in uscita, ma chiaramente va trovata una squadra che soddisfi tutte le parti in causa. Il discorso riguarda in particolare l'inglese che già in passato ha rifiutato delle offerte arrivate in via Aldo Rossi per lui. C'è comunque tempo, ora la priorità del Milan è chiudere per Gila e fare un altro grande colpo di mercato dopo Gonçalo Ramos.