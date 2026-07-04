Primo Piano Chi parte e chi resta della rosa attuale del Milan? Ecco tutti i nomi e le situazioni

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Il neo allenatore rossonero Ruben Amorim vuole valutare con attenzione i giocatori che sono già del Milan. L'analisi reparto per reparto

Dopo aver scelto finalmente l'allenatore e la dirigenza, ora a Casa Milan è arrivato il momento di lavorare sulla squadra della prossima stagione. Nei giorni scorsi, c'è stato un summit nella sede rossonera, al quale ha partecipato anche il patron Gerry Cardinale, che ha ribadito la sua intenzione di provare a soddisfare tutte le richieste del tecnico Ruben Amorim. Il portoghese, oltre a dare precise indicazioni su cosa serve al Diavolo, vuole anche valutare con attenzione i giocatori che sono già del Milan.

Tenendo conto anche di chi è rientrato dal prestito, la rosa attuale rossonera è composta da 29 giocatori. A questi va poi aggiunto anche Luka Modric, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno e per ora non ha ancora deciso se esercitare o meno l'opzione di rinnovo automatico per un'altra stagione. Analizziamo nel dettaglio la situazione reparto per reparto:

PORTIERI

Tutto ruota ovviamente intorno a Mike Maignan, portiere titolare e capitano del Milan. Nonostante a gennaio abbia rinnovato fino al 2031, c'è grande incertezza intorno al suo futuro in rossonero. Amorim lo ha già sentito per convincerlo a restare e lo farà ancora. Ce la farà? Pietro Terracciano resterà come secondo, mentre da capire se Lorenzo Torriani verrà confermato come terzo portiere o se andrà in prestito per giocare con continuità (in quel caso verrebbe poi aggregato in prima squadra un altro giovane portiere del vivaio).

DIFENSORI

Ad oggi ci sono cinque difensori nella rosa milanista. Partiamo dalle certezze: Matteo Gabbia, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic saranno punti fermi anche per Amorim, mentre c'è qualche dubbio in più su Fikayo Tomori che potrebbe anche partire, direzione Premier League. Stesso destino anche per David Odogu, il quale, dopo una stagione in cui non ha praticamente mai giocato, ha bisogno di continuità per proseguire il suo percorso di maturazione e crescita.

CENTROCAMPISTI

In attesa di capire cosa deciderà di fare Luka Modric, che Cardinale e Amorim sperano di convincare a rimanere, il neo tecnico del Milan vuole trattenere a tutti i costi anche Adrien Rabiot. Nei giorni scorsi il portoghese ha telefonato al centrocampista francese e gli ha ribadito che intende dargli un ruolo di primo piano. L'ex Sporting Lisbona sembra intenzionato a ripartire anche da Ardon Jashari, il quale, come Samuele Ricci, è finito nel mirino dell'Atalanta. In uscita ci sono invece Ismael Bennacer, Youssouf Fofana, Warren Bondo e Ruben Loftus-Cheek. Molti dubbi anche sulla permanenza di Yunus Musah. Da valutare poi il futuro di tre giovani che rientreranno dai rispettivi prestiti, vale a dire Kevin Zeroli, Christian Comotto e Alphadjo Cissé. Per quanto riguarda gli esterni, faranno certamente parte del nuovo Milan Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi, così come verrà confermato anche Zachary Athekame. Verso l'addio invece Pervis Estupinan e anche Filippo Terracciano.

ATTACCANTI

Quello offensivo è certamente il reparto in cui ci sono più dubbi. Sulla carta, nessuno è certo al 100% di restare: per Cardinale e Amorim, Christian Pulisic è assolutamente incedibile, ma sono da capire le intenzioni dell'americano. Rafael Leao ha ripetuto in più occasioni che ritiene conclusa la sua avventura al Milan dopo sette anni, anche se nei giorni scorsi ha provato ad abbassare i toni della vicenda e ha dichiarato che deciderà il suo futuro solo dopo il Mondiale. Christopher Nkunku potrebbe fare comodo nel 3-4-2-1 di Amorim, mentre non ci dovrebbe essere spazio per Santiago Gimenez, che piace tanto al Porto. Francesco Camarda è rientrato dal prestito al Lecce e verrà valutato anche lui durante il ritiro estivo dal tecnico portoghese. Tornerà a Milanello pure Samuel Chukwueze, ma dovrebbe essere solo per poco tempo.