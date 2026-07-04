Milan-Gila, Di Marzio: "I rossoneri hanno trovato l'accordo con l'agente del giocatore anche grazie ai vantaggi del decreto crescita"
Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, ha parlato così degli intrecci di mercato tra Milan, Inter e Napoli: "Si può tranquillamente dire, senza essere smentiti, che il Napoli sia arrivato sicuramente prima su due protagonisti, due obiettivi di queste ultime ore di calciomercato. Parliamo di Khalaili, l'esterno dell'Union Saint-Gilloise, che non tutti conoscevano, e Mario Gila. II Napoli si è mosso sicuramente con largo anticipo su questi due giocatori, ma in questo momento rischia seriamente di perdere i due principali obiettivi del suo mercato.
Su Khalaili sta spingendo con forza l'Inter, che ha trovato l'accordo economico con il giocatore e sta cercando di chiudere con il club belga. Su Gila, invece, è il Milan la squadra che nelle ultime ore si è inserita con forza: ha trovato l'accordo con l'agente del giocatore, anche grazie ai vantaggi del decreto crescita. Ora c'è lo step della Lazio, a cui c'è da offrire la cifra giusta: la Lazio chiede 30 milioni di euro, anche perché deve riconoscere al Real Madrid il 50%.
Perché il Napoli non ha chiuso? II Napoli deve rispettare determinati parametri, non dimentichiamo che lo scorso gennaio ha avuto un mercato a saldo zero. Oggi è nella condizione di non poter chiudere questa operazione, se non legandola ad altre uscite. Ora vedremo se riuscirà in qualche modo a recuperare il terreno, magari con lo stesso Gila, ma è chiaro che diventa difficile quando le concorrenti si chiamano Milan o Inter".
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