Milan a un passo da Gila. Ceccarini: "Lunedì si può chiudere, ecco le cifre"

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Nicolò Ceccarini, su TMW, ha parlato così di Mario Gila, sempre più vicino al Milan: "La società rossonera dopo l’acquisto di Gonçalo Ramos..."

Il Milan continua a pianificare con grande attenzione le proprie mosse sul mercato, seguendo una linea precisa che punta non soltanto a rinforzare l'organico, ma anche a costruire una squadra in grado di garantire continuità di rendimento durante l'intera stagione. La dirigenza sta lavorando contemporaneamente su diversi fronti, analizzando ogni opportunità che possa contribuire ad aumentare il livello qualitativo della rosa.

L'arrivo di Gonçalo Ramos rappresenta soltanto una delle prime operazioni concretizzate all'interno di un progetto molto più ampio, destinato a svilupparsi nel corso delle prossime settimane. Parallelamente proseguono le valutazioni relative alle possibili cessioni, ai rinnovi dei contratti dei giocatori ritenuti più importanti e alla crescita dei giovani talenti che potrebbero ritagliarsi uno spazio significativo in prima squadra.

L'intenzione del club è trovare il giusto equilibrio tra esperienza e prospettiva, costruendo un gruppo competitivo sotto ogni punto di vista. Nel frattempo vengono mantenuti rapporti costanti con numerose società, senza perdere di vista le occasioni che potrebbero presentarsi prima della conclusione della sessione estiva. L'obiettivo finale rimane quello di offrire all'allenatore una rosa completa, affidabile e capace di affrontare al meglio tutte le competizioni previste dal calendario.

Intanto Nicolò Ceccarini, su TMW, ha parlato così di Mario Gila, sempre più vicino al Milan: "La società rossonera dopo l’acquisto di Gonçalo Ramos ha praticamente chiuso per Gila, che tra l’altro già Allegri avrebbe voluto se fosse rimasto in rossonero. Lunedi si può chiudere l’operazione con la Lazio sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus. Va ricordato che il 50 per cento del ricavato della cessione andrà al Real Madrid. Con il giocatore è già stato raggiunto un accordo per un contratto di 5 anni a 5 milioni a stagione".