Il Milan segue Ryerson del Dortmund. Soprannome? "Psycho"

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Nel mirino del Milan c'è anche Julian Ryerson del Dortmund: il novegese si è guadagnato in nazionale il simpatico soprannome di "Psycho"

Il Milan, tra gli altri profili, segue anche Julian Ryerson del Borussia Dortmund per provare a rinforzare gli esterni. Il norvegese, punto fermo della sua nazionale, è impegnato ai Mondiali e si è guadagnato il soprannome di “Psycho”.

Ståle Solbakken, il ct della Norvegia, ne parla così: “Quando lascerà questa terra, il suo cervello dovrà essere sottoposto a un’autopsia molto approfondita. Preferirei non commentare il suo cervello… le cose che ci passano dentro non sono normali. E questo è un bene”. Brede Hangeland, coordinatore sportivo della Nazionale norvegese, spiega: “Tra di noi lo chiamiamo “Psycho”, ed è un complimento. È un atleta incredibile e possiede una mentalità da sportivo d’élite”.