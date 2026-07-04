Striscioni contro il Milan, multa per Thuram e l'Inter

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La FIGC ha multato l'Inter e Thuram per gli striscioni esposti contro il Milan durante la festa scudetto dello scorso 17 maggio

La FIGC ha sanzionato Marcus Thuram e l'Inter con un'ammenda da 5mila euro ciasciuno per gl striscioni offensivi contro il Milan esposti durante la festa Scudetto dello scorso 17 maggio.

La decisione è arrivata dopo un accordo di patteggiamento. Il procedimento riguardava due stendardi mostrati da Thuram sul pullman scoperto nerazzurro, ritenuto dal contenuto "irriguardoso e offensivo" nei confronti della società rossonera e dei suoi tifosi.