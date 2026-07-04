Nagelsmann si dimette da CT della Germania: le sue parole

vedi letture

Julian Nagelsmann si è dimesso dal ruolo di CT della Nazionale tedesca dopo il fallimento contro il Paraguay al Mondiale

È stato un Mondiale disgraziato per la Germania, il terzo di fila. Dopo aver trionfato nel 2014, la formazione tedesca ha collezionato ben due eliminazioni ai gironi sia nel 2018 in Russia che nel 2022 in Qatar. Quest'anno, con alcuni nuovi talenti emergenti, l'obiettivo era tornare a competere per il bersaglio grosso. E invece dopo la roboante vittoria per 7-1 su Curaçao, una vittoria brutta con la Costa d'Avorio e una sconfitta indolore ma allarmante contro Ecuador. La frittata è stata compiuta nei sedicesimi di finale contro il Paraguay che ha trionfato ai tiri di rigore. Oggi è arrivato l'annuncio delle dimissioni di Julian Nagelsmann da CT della Nazionale.

GERMANIA, DIMISSIONI NAGELSMANN: IL MESSAGGIO DEL TECNICO

Il messaggio di Nagelsmann con cui ha comunicato le sue dimissioni: "Nei giorni trascorsi dall'eliminazione ho riflettuto molto e mi sono confrontato con le persone a me più vicine nella mia sfera personale e all'interno della federazione. Questa decisione è stata tutt'altro che facile per me. Il mio obiettivo principale è sempre stato il successo della squadra. Dopo una delusione così amara, il gruppo merita l'opportunità di un nuovo inizio senza pesi. Desidero ringraziare il mio staff tecnico, i collaboratori e tutte le persone della federazione che ci hanno supportato, ma soprattutto i giocatori, con i quali ho potuto lavorare in un clima di fiducia. Un ringraziamento speciale va anche ai tifosi. Ci avete sostenuto, avete avuto fiducia in noi, ci avete trasmesso energia, anche nei momenti difficili. Mi dispiace e mi fa male al cuore avervi deluso e non avervi potuto regalare altre notti di calcio in questo Mondiale. Avreste meritato molto di più!"