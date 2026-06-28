Lewandowski, addio all’Europa: sarà un nuovo giocatore del Chicago Fire
Come riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X, Robert Lewandowski diventerà un nuovo giocatore dei Chicago Fire. "L'attaccante polacco ha raggiunto un accordo dopo aver visitato il club e la città due settimane fa. Lewandowski firmerà all'inizio della prossima settimana, pronto per un nuovo capitolo in MLS".
Dopo 629 gol realizzati in Europa, il centravanti polacco è pronto ad approdare in un nuovo campionato insieme a Messi & co. Niente da fare dunque per tutte le squadre che in questi mesi avevano sognato un colpaccio per il proprio reparto offensivo.
🚨💣 EXCLUSIVE: Robert Lewandowski to Chicago Fire, HERE WE GO! 🇺🇸— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026
The Polish striker has agreed to join Chicago Fire after visiting the club and city two weeks ago.
Lewandowski will sign early next week, ready for new chapter in MLS.
Big move. 🔥🇵🇱 pic.twitter.com/JEKnCYyqRm
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