Lewandowski, addio all’Europa: sarà un nuovo giocatore del Chicago Fire

Lewandowski, addio all’Europa: sarà un nuovo giocatore del Chicago FireMilanNews.it
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Oggi alle 20:12Dall'Estero
di Andrea La Manna
Robert Lewandowski diventerà un nuovo giocatore del Chicago Fire.

Come riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X, Robert Lewandowski diventerà un nuovo giocatore dei Chicago Fire. "L'attaccante polacco ha raggiunto un accordo dopo aver visitato il club e la città due settimane fa. Lewandowski firmerà all'inizio della prossima settimana, pronto per un nuovo capitolo in MLS".

Dopo 629 gol realizzati in Europa, il centravanti polacco è pronto ad approdare in un nuovo campionato insieme a Messi & co. Niente da fare dunque per tutte le squadre che in questi mesi avevano sognato un colpaccio per il proprio reparto offensivo. 