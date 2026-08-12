Calciomercato Milan alla finestra per Said El Mala: ecco chi è il talento del Colonia che piace ai rossoneri

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Ci sarebbe anche il Milan sulle tracce di Said El Mala, talento classe 2006 dell'FC Colonia che ha una valutazione di 50 milioni di euro

Dalla Germania arriva una nuova idea per la trequarti del Milan, vale a dire Said El Mala, talento classe 2006 dell'FC Colonia che ha una valutazione di 50 milioni di euro. Secondo i colleghi tedeschi, su di lui c'è sempre il forte interesse del Borussia Dortmund che però ora sta esitando e non chiude la trattativa. E così altri club, tra cui anche quello rossonero, sono in agguato e sono pronti ad approfittarne nel caso in cui l'affare tra biancorossi e gialloneri non dovesse andare in porto. Ma chi è El Mala?

MILAN SU EL MALA: LA CARRIERA DEL TALENTO TEDESCO

Nato in Germania, e più precisamente a Krefeld, il 26 agosto 2006, El Mala ha origini libanesi da parte di padre. Ha anche un fratello che si chiama Malek e che milita anche lui nel Colonia (è un centravanti del 2005 che gioca nella seconda squadra). Calcisticamente, Said muove i suoi primi passi nel Linner SV (2012-2016) e nel KFC Uerdingen (2016-2017), prma di arrivare al Borussia Mönchengladbach nel 2017, club nel quale ritrova anche il fratello Malek. Nel 2021 si trasferisce al TSV Meerbusch, mentre nel 2023 arriva al Viktoria Köln. L'estate successiva, El Mala viene acquistato dall'FC Colonia che lo lascia per un anno in prestito al Viktoria Köln. Ed è proprio in quella stagione in terza divisione tedesca che il giovane attaccante esplode e convince il Colonia a puntare su di lui. Nell'annata 2025-2026, dopo aver fatto il suo esordio in Bundesliga il 24 agoto 2025 contro il Magonza, colleziona in tutto 36 presenze tra campionato e Coppa di Germania e segna anche ben 13 gol. Grazie alle sue ottime prestazioni, a novembre 2025 è arrivata anche la chiamata della nazionale maggiore tedesca, con il ct Nagelsmann che lo ha convocato per le gare di Qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro Lussemburgo e Slovacchia, senza però farlo esordire.

MILAN SU EL MALA: LE CARATTERISTICHE TECNICHE E TATTICHE DEL TEDESCO

El Mala, che ha un fisico importante visto che è alto 187 cm, è un attaccante esterno che può giocare su entrambe le fasce, anche se in carriera è stato utilizzato soprattutto a sinistra. E' molto abile palla al piede e nei dribbling, così come ha un bel tiro. Non è un giocatore a cui piace restare largo, ma preferisce accentrarsi e tentare la conclusione verso la porta avversaria o mandare in porta i compagni di squadra. El Mala è molto abile a muoversi anche tra le linee, caratteristica che gli permetterebbe di adattarsi molto bene al 3-4-2-1 del Milan di Ruben Amorim.