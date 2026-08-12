Primo Piano I casi Leao e Maignan, le cessioni che non arrivano e il mercato in entrata bloccato

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Sono giorni difficili per il Milan che è alle prese con i casi di Leao e Maignan e al mercato in entrata bloccato perchè prima servono delle cessioni

Da oggi alla chiusura del mercato estivo, che sarà il 1° settembre, saranno giorni caldissimi per il Milan che deve ancora fare tante cose sia in entrata che in uscita. Ci sono poi due casi che andranno affrontati, vale a dire quelli che riguardano Rafael Leao, il cui futuro resta molto incerto, e Mike Maignan, finito nel mirino delle critiche dei tifosi per aver chiesto ferie extra.

IL MILAN E I CASI LEAO E MAIGNAN

La situazione del portoghese resta piuttosto ingarbugliata: il giocatore ha dichiarato nelle scorse settimane di voler andare via, il club lo ha di fatto messo sul mercato, ma ad oggi non sono arrivate offerte che soddisfano sia il giocatore, che sogna sempre la Premier League o la Liga, che il club di via Aldo Rossi, che chiede almeno 50-60 milioni di euro per il suo cartellino. Per ora sono arrivate solo proposte dalla Turchia, in particolare da Fenerbahçe e Galatasaray, ma per ora Leao non sembra convinto di andare a giocare in quel campionato, così come il Milan pretende cifre più alte rispetto a quelle messe sul piatto dalle due squadre di Istanbul. A questo punto, non è da escludere anche la sua permanenza in rossonero. Negli ultimi giorni è poi scoppiato anche il caso Maignan che sarebbe dovuto rientrare oggi a Milanello per riprendere gli allenamenti, ma tornerà domenica. Cosa c'è dietro al suo comportamento che, essendo il capitano del Diavolo, non è piaciuto affatto ai tifosi milanisti? Qualche mal di pancia e la voglia di cambiare squadra? Per il Milan il francese non è assolutamente in vendita, ma è chiaro che se dovesse chiedere davvero di andare via allora a quel punto la situazione si complicherebbe non poco.

MILAN, SENZA LE CESSIONI MERCATO BLOCCATO

A rendere ancora più intricato il momento del Milan c'è poi il fatto che il club di via Aldo Rossi non riesce a vendere nessuno se non in prestito: Zachary Athekame, per esempio, è destinato al Lione, ma da questa cessione i rossoneri non otterranno nulla. Si parla di tanti giocatori in uscita come Pervis Estupinan, Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Santiago Gimenez, ma per il momento non c'è nulla di concreto e tutti sono ancora a Milanello. E questo è un grande problema visto che senza le cessioni il Diavolo non può fare nuovi acquisti. Eppure le amichevoli estive hanno dimostrato che servono diversi rinforzi. Il tempo stringe, la fine del mercato estivo è sempre più vicina e ad oggi al Milan ci sono ancora troppi punti di domanda.