Domani il vertice mercato con Cardinale e Amorim: priorità alle cessioni

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Cardinale atteso domani a Milano per un summit mercato con Amorim e la squadra dirigenziale: le uscite sono la priorità rossonera

Gerry Cardinale sarà presto nuovamente in città: il proprietario rossonero è atteso domani a Milanello per un annunciato vertice di mercato con il tecnico Ruben Amorim e non solo. Sul tavolo la progettazione di queste ultime due settimane e mezzo di trattative con il club rossonero che deve fare ancora tantissimo, specialmente in uscita.

MILAN, DOMANI VERTICE CARDINALE-AMORIM

Era stato annunciato nelle scorse ore e si verificherà domani a Milanello: il numero uno di RedBird Gerry Cardinale incontrerà Ruben Amorim per un vertice sul calciomercato. All'incontro parteciperanno anche i dirigenti di Casa Milan che, in teoria, sono proprio gli uomini mercato rossoneri: come scrive Tuttosport ci saranno Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner, ci sarà anche Massimo Calvelli. L'obiettivo è quello di tracciare una linea strategica da qui al 1° settembre in modo tale da sfoltire la rosa con le cessioni e cercare anche qualche rinforzo.

MILAN, LA PRIORITÀ SONO LE CESSIONI

Tutto ruota attualmente intorno alle cessioni del Milan. Da un lato i rossoneri hanno l'esigenza di alleggerire la rosa, come ricordato anche dallo stesso Amorim dopo la sconfitta con il Chelsea. Dall'altro, c'è la possibilità che liberando alcuni giocatori in esubero si aprano degli spazi e delle possibilità per intervenire ancora sul mercato con qualche rinforzo. Le amichevoli hanno messo a nudo alcuni limiti evidenti, molti dei quali legati alle caratteristiche dei giocatori e alla loro adattabilità con lo schema tattico di Amorim. In uscita ci sono Gimenez verso il Porto, Fofana con diversi club inglesi e spagnoli alle calcagna, Terracciano, Cissè, Ricci, Musah, Bondo, Estupinan. Solo per citare quelli più in "vista".