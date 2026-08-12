Bucchioni dubbioso: "Questo Milan sembra nudo e tocca ad Amorim mettere a posto le cose..."

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La stagione del nuovo Milan di mister Ruben Amorim prosegue, con i rossoneri che sabato saranno impegnati nell'ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato, in programma domenica 23 agosto contro il Torino. Al di là della parte tecnica, fondamentale per partire subito forti, resta di vitale importanza anche il tema sul calciomercato rossonero.

Per commentare tutta la situazione generale, il giornalista Enzo Bucchioni ha scritto nell'editoriale di Tuttomercatoweb.com. Questo un breve sunto del suo pensiero: "Il lavoro da fare sembra enorme e senza una figura carismatica, di riferimento, che faccia mercato soprattutto in uscita per ricavare risorse, sembra tutto in salita. Il Milan sembra nudo, ora tocca ad Amorim mettere a posto le cose, ma la società lo deve accompagnare".