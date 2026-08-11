Ravezzani punge il Milan: "Non richiamare Maignan e Rabiot grave limite del club"

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L'estate del Milan di Ruben Amorim prosegue con questa pre season (quasi) terminata. Non particolarmente positiva l'ultima uscita contro il Chelsea, sicuramente meglio invece i test contro Celtic e Inter. Il Milan è quindi un cantiere aperto, lavori in corso. In tutto questo il calciomercato resta un argomento focus e chiave per la rosa del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Fofana, Ricci e per ultimo Athekame i nomi che non avrebbero convinto ad oggi Amorim. Un'altra situazione però resta di il grande tema del presente rossonero: quella relativa a Maignan e Rabiot.

Così, questo un estratto di Fabio Ravezzani sul suo canale Youtube in merito alla situazione dei due francesi del Milan.

"Io non penso che nessuno al Milan oggi sia in grado di fare una telefonata per far ragionare Adrien Rabiot e Maignan. Questo è un grave limite del club, è un grave limite che rischia di essere scontato anche in prospettiva perché se tu non hai la persona capace di andare a Milanello per parlare tutti i giorni, essere un punto di riferimento, non stiamo parlando ovviamente di Ibra che ha fatto più danni della grandine da questo punto di vista, tu avrai sempre problemi di questo genere".