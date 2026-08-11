Pellegatti chiaro sul mercato del Milan: "Volete nomi? Non ce ne sono"
L'estate del Milan di Ruben Amorim prosegue con questa pre season (quasi) terminata. Non particolarmente positiva l'ultima uscita contro il Chelsea, sicuramente meglio invece i test contro Celtic e Inter. Il Milan è quindi un cantiere aperto, lavori in corso. In tutto questo il calciomercato resta un argomento focus e chiave per la rosa del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Fofana, Ricci e per ultimo Athekame i nomi che non avrebbero convinto ad oggi Amorim.
Così, Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube ha parlato del mercato del Milan, soprattutto di quello possibile in entrata e dei nomi di eventuali rinforzi che al momento non sono ancora individuati.
Questo un estratto delle sue interessanti considerazioni:
"Quindi voi volete dei nomi? Non esistono. I nomi non esistono perché non è ancora chiaro se mettono dei soldi, cosa che io, scusate, dubito, oppure vanno a prendere delle opportunità, oppure aspettano di cedere. Ma il tempo intanto passa. Tutto è assolutamente ancora nebuloso, poco chiaro. Adesso aspettiamo questa riunione, la riunione intorno al 13 di agosto a meno di 2 settimane e mezzo dalla chiusura del mercato. Intanto c'è una partita da giocare, c'è l'amichevole con il Manchester per capire a che punto sia arrivato il Milan di Amorim".
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