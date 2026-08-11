Pellegatti chiaro sul mercato del Milan: "Volete nomi? Non ce ne sono"

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Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube ha parlato del mercato del Milan e dei nomi di eventuali rinforzi che al momento non sono ancora individuati

L'estate del Milan di Ruben Amorim prosegue con questa pre season (quasi) terminata. Non particolarmente positiva l'ultima uscita contro il Chelsea, sicuramente meglio invece i test contro Celtic e Inter. Il Milan è quindi un cantiere aperto, lavori in corso. In tutto questo il calciomercato resta un argomento focus e chiave per la rosa del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Fofana, Ricci e per ultimo Athekame i nomi che non avrebbero convinto ad oggi Amorim.

Così, Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube ha parlato del mercato del Milan, soprattutto di quello possibile in entrata e dei nomi di eventuali rinforzi che al momento non sono ancora individuati.

Questo un estratto delle sue interessanti considerazioni:

"Quindi voi volete dei nomi? Non esistono. I nomi non esistono perché non è ancora chiaro se mettono dei soldi, cosa che io, scusate, dubito, oppure vanno a prendere delle opportunità, oppure aspettano di cedere. Ma il tempo intanto passa. Tutto è assolutamente ancora nebuloso, poco chiaro. Adesso aspettiamo questa riunione, la riunione intorno al 13 di agosto a meno di 2 settimane e mezzo dalla chiusura del mercato. Intanto c'è una partita da giocare, c'è l'amichevole con il Manchester per capire a che punto sia arrivato il Milan di Amorim".