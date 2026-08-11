Calciomercato
Leao fa chiarezza: "Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati"
Leao fa chiarezza su chi gestisce i suoi interessi
Rafa Leao, con una storia Instagram, torna a parlare del suo futuro. O meglio, fa un'importante specifica su chi gestisce i suoi affari, visto che nel calcio di oggi non è raro trovare agenti che tentando di fare da intermediari, scavalcando poi chi gestisce davvero il cartellino di un calciatore. Il portoghese ha quindi fatto chiarezza:
"Il mio unico pensiero è il campo: sono concentrato sul dare il massimo, ogni singola partita e ogni singolo allenamento. Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati. Nessun altro soggetto è autorizzato a parlare a mio nome. Testa ai prossimi obiettivi".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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