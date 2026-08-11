Milan, può rimanere solo uno tra Ricci e Musah in mezzo al campo

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Tra le varie uscite c'è anche un "testa a testa" tra Samuele Ricci e Yunus Musah: in rossonero c'è posto solo per uno dei due

Nel piano cessioni che il Milan sta cercando di imbastire nel giro di tre settimane per sfoltire una rosa fin troppo ampia, il reparto sicuramente più affollato risulta essere quello di centrocampo, considerando anche che rispetto alla stagione scorsa si gioca a due e non a tre. Ci sono alcuni calciatori che sono certi del proprio posto: Luka Modric, Adrien Rabiot e anche Ardon Jashari non sembra in uscita. Su Christian Comotto ci sono ottime sensazioni e potrebbe rimanere almeno inizialmente. Gli altri sono in uscita e c'è anche una sorta di "testa a testa" per la permanenza in rossonero.

TESTA A TESTA RICCI-MUSAH: SOLO UNO RIMANE AL MILAN

Tra i centrocampisti rossoneri quello che chiaramente è in vendita, al netto di Warren Bondo che non è nemmeno partito per la tournée, è il francese Youssouf Fofana. L'ex Monaco ha diverse squadre di Premier League, Liga e Turchia sulle sue tracce. Possibile partenza anche per Loftus-Cheek, anche se nelle amichevoli è stato usato come trequartista: l'inglese è in scadenza di contratto. E poi ci sarà, come riporta la Gazzetta dello Sport, una sorta di testa a testa tra Samuele Ricci e Yunus Musah: la rosea riferisce che nella squadra ci sarà posto solo per uno dei due. Verosimilmente l'italiano è quello che ha più mercato con Maurizio Sarri e l'Atalanta molto interessati.