Mercato Milan, Moretto: "Trattativa avviata tra il Porto e Gimenez, si ragiona su un prestito con diritto di riscatto"
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Come riporta Matteo Moretto, ci sarebbero nuovi aggiornamenti in merito alla trattativa tra Santiago Gimenez e il Porto. Il messicano è in uscita dal Milan. Questo il post social del giornalista poco fa:
"Trattativa avviata tra Porto e Milan per Santiago Giménez. I due club ragionano sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Dialoghi costanti anche tra il Porto e l’entourage dell’attaccante messicano per definire ogni dettaglio sul contratto".
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