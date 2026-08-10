Calciomercato MN - Galatasaray-Leao: non ci sono stati rilanci. E si può arrivare a fine mercato

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Non è ancora arrivata la nuova offerta del Galatasaray, che ha alzato il pressing per Leao. Milan rimane in attesa della PEC con il rilancio dei turchi

Nonostante i tanti rumors e report che arrivano dalla Turchia, il Galatasaray non ha ancora fatto nessun rilancio ufficiale per Rafael Leao. Il club turco è fortemente interessato all’attaccante portoghese, lo raccontiamo da settimane, ma non ha ancora prodotto una proposta economica che possa soddisfare le richieste del Milan, che non sono mai scese sotto i 50 milioni per poter autorizzare il Gala a definire gli accordi economici con Leao.

È un momento complesso, perché il Milan puntava e punta a fare una buona cessione con Leao, ma allo stesso tempo si è aperta la porta di un’eventuale permanenza. I tempi per degli sviluppi concreti sono ancora dilatati. Come andiamo scrivendo, non sono attese mosse di un certo tipo nemmeno nel corso di questa settimana. Forse nella prossima potrebbe arrivare una nuova offerta ufficiale.

CALCIOMERCATO MILAN: LEAO E LE TEMPISTICHE ALLA OSHIMEN

Ricordiamo che la trattativa per l’eventuale cessione di Rafa Leao potrebbe proseguire anche dopo la chiusura del calciomercato italiano. Quello turco, infatti, chiuderà alle 23:59 del 4 settembre, ovvero tre giorni dopo quello italiano. Anche la cessione di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray avvenne a liste italiane concluse, ma in quel caso gli azzurri si erano “cautelati” con l’acquisto di Romelu Lukaku. Il Milan attende le mosse del Gala, che sa bene di avere un vantaggio strategico nei confronti dei rossoneri, oltre al fatto di poter dare l’assalto anche ad altri calciatori nello stesso ruolo, anche se Leao rimane l’obiettivo numero uno del club guidato dal presidente Dursun Ozbek.