Il QS sul Milan: "Amorim al bivio. Da Estupinan a Loftus-Cheek, una squadra in partenza. Athekame saluta"
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Il Milan farà diverse cessioni nelle prossime settimane. Il primo a salutare sarà però Zachary Athekame che si trasferirà in prestito secco al Lione
Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina sul Milan: "Amorim al bivio. Da Estupinan a Loftus-Cheek, una squadra in partenza. Athekame saluta". I rossoneri devono rinforzare ulteriormente la rosa perchè non possono bastare gli innesti di Ramos, Gila e Diawara, ma prima vanno completate delle cessioni. I giocatori con le valige pronte sono diversi, come per esempio Tomori, Fofana, Estupinan, Loftus-Cheek, Gimenez e anche Leao.
Il primo a salutare sarà però Zachary Athekame che si trasferirà in prestito secco al Lione allenato dall'ex allenatore rossonero Paulo Fonseca. Nell'affare tra i due club non è stato inserito nessun diritto di riscatto o obbligo e quindi al termine della stagione l'esterno svizzero tornerà al Milan.
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