TOP NEWS del 9 agosto - Athekame al Lione, Maignan e Rabiot in ritardo e l'esclusiva Donadoni

TOP NEWS del 9 agosto - Athekame al Lione, Maignan e Rabiot in ritardo e l'esclusiva DonadoniMilanNews.it
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Oggi alle 01:00News
di Niccolò Crespi
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti rossoneri. Di seguito le notizie più importanti di oggi, domenica 9 agosto 2026

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, domenica 9 agosto 2026

Athekame in prestito secco per un anno al Lione

MN - Posticipati i rientri a Milanello di Maignan e Rabiot

ESCLUSIVA MN - Donadoni: "Se fossi stato compagno di Leao qualche volta l’avrei preso per le treccine per fargli capire che qualcosa di diverso è bene che anche lui faccia