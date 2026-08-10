MN - Donadoni con fiducia: "Comotto bel giocatore di prospettiva, ha tanta qualità"

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Sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, tre Supercoppe Europee e quattro Supercoppe Italiane: Roberto Donadoni ha scritto una parte importante della storia del Milan insieme ai suoi compagni vincendo e rendendo immortale l'immagine dei rossoneri nel mondo. L'ex esterno d'attacco del Diavolo, oggi svincolato da allenatore dopo l'ultima esperienza allo Spezia, è stato ospite del Milan Club Carovigno in Puglia e ha parlato di tanti argomenti, rispondendo alle domande dei tanti tifosi presenti e dell'inviato di MilanNews.it, che ha condotto la serata. Questo un estratto delle sue considerazioni sul giovane centrocampista rossonero Comotto

"È un bel ragazzo di prospettiva, con me allo Spezia ha giocato tanto perché chi ha qualità è giusto che giochi. È da Milan? Conta molto la mentalità di come ci si approccia al lavoro. Lui è un ragazzo con la testa sulle spalle, è molto intelligente”.