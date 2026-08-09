Milan, senti Del Piero: “Alajbegovic è tanta roba, non gli vanno date troppe pressioni”

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Del Piero si esprime su Alajbegovic.

Intervenuto in diretta a Sky Sport, la bandiera bianconera Alessandro Del Piero si è espresso in merito ai due nuovi acquisti arrivati qualche giorno fa ovvero Kolo Muani e Alajbegovic. Questo il suo commento.

Gli arrivi di Kolo Muani e Alajbegovic? "Il fatto che il ritorno di Kolo Muani sia stato accettato con entusiasmo mi sembra evidente... Per Alaibegovic mi fa piacere, ha grande qualità ed è giovane, in prospettiva futura è tanta roba in un momento in cui è difficile portare il talento nel campionato italiano. Spero faccia bene, abbia tempo per crescere e non gli vengano messe addosso troppe pressioni. Avrà modo di avere spazio".