Milan, senti Del Piero: “Alajbegovic è tanta roba, non gli vanno date troppe pressioni”
MilanNews.it
Del Piero si esprime su Alajbegovic.
Intervenuto in diretta a Sky Sport, la bandiera bianconera Alessandro Del Piero si è espresso in merito ai due nuovi acquisti arrivati qualche giorno fa ovvero Kolo Muani e Alajbegovic. Questo il suo commento.
Gli arrivi di Kolo Muani e Alajbegovic? "Il fatto che il ritorno di Kolo Muani sia stato accettato con entusiasmo mi sembra evidente... Per Alaibegovic mi fa piacere, ha grande qualità ed è giovane, in prospettiva futura è tanta roba in un momento in cui è difficile portare il talento nel campionato italiano. Spero faccia bene, abbia tempo per crescere e non gli vengano messe addosso troppe pressioni. Avrà modo di avere spazio".
Pubblicità
News
Primo PianoCardinale deve spendere subito per non deludere Amorim. Maignan-Rabiot: così nodi Pietro Mazzara
Le più lette
Primo Piano
Primo PianoArriva la settimana dei tagli, parola di Amorim. Quanti giocatori deve cedere o "tagliare" il Milan?
Primo PianoESCLUSIVA MN - Donadoni: "Se fossi stato compagno di Leao qualche volta l’avrei preso per le treccine per fargli capire che qualcosa di diverso è bene che anche lui faccia”
Luca SerafiniLe lacrime di Paolo. I fischi a Cardinale (e Scaroni). Il mercato immobile. Leao, se va pazienza, se resta è meglio
Franco OrdineLa gigantesca lezione di Baresi non può durate solo un giorno. Amorim, occhio alle contromosse
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com