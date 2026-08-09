MN - Donadoni ricorda Atene ‘94: “Cruijff caricava i suoi giocatori, Capello il giorno prima ci disse…”
Roberto Donadoni nei giorni scorsi è stato ospite del Milan Club Carovigno in Puglia e ha parlato di tanti argomenti, rispondendo alle domande dei tanti tifosi presenti e dell'inviato di MilanNews.it, che ha condotto la serata. Questo un estratto delle sue parole.
Le famose dichiarazioni di Cruijff prima della finale di Atene ’94:
“Cruijff poi l’ho conosciuto personalmente e l’ho frequentato, per me era straordinaria. È stato uno dei più grandi campioni al mondo di tutti i tempi. Ne ho parlato anche con qualche giocatore del Barcellona di allora che mi ha raccontato dell’atmosfera, Cruijff cercava di caricare i propri giocatori di metterli tranquilli perché poi affrontassero la partita in modo adeguato. Tant’è che disse “Noi abbiamo preso a Barcellona un giocatore come Romario, mentre il Milan ne ha preso uno come Desailly”.
Però poi le cose gli si sono ritorte contro. Noi facemmo l’allenamento di preparazione alla finale, e prima di entrare in campo c’era il Barcellona. Cruijff era in mezzo al campo, sdraiato, con il pallone poggiato sotto la nuca, tranquillo, e guardava i giocatori quello che facevano. Capello disse: “Vediamo di togliergli quel pallone da sotto la testa”. E nonostante mancassero giocatori importanti come Baresi e Costacurta venne fuori una partita dove se si fosse vinto 7 a 0 non ci sarebbe stato niente da dire. Era ancora una volta la dimostrazione che quando stimoli certi giocatori e certe squadre poi i risultati possono essere differenti da quelli che hai immaginato. Però anche quel Barcellona lì era squadra fortissima… Anche se non ci hanno capito molto in quella partita”
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