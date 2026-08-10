Torriani posta sui social: "Crescere, migliorare e cercare di essere decisivi"
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Il giovanissimo portiere rossonero Lorenzo Torriani, protagonista con la prima squadra del Milan in questa tourneè estiva ha postato così sul proprio account Instagram. Una frase, semplice ma dal ricco significa: avere fame di crescere e migliorare. Questo il post social del talento rossonero e della Nazionale Italiana.
https://www.instagram.com/p/Db09Y-9gidK/?igsh=MWllZXQ2MzNpa2IxZQ%3D%3D
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