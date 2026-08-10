Torriani posta sui social: "Crescere, migliorare e cercare di essere decisivi"

Torriani posta sui social: "Crescere, migliorare e cercare di essere decisivi"MilanNews.it
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Oggi alle 00:12News
di Niccolò Crespi

Il giovanissimo portiere rossonero Lorenzo Torriani, protagonista con la prima squadra del Milan in questa tourneè estiva ha postato così sul proprio account Instagram. Una frase, semplice ma dal ricco significa: avere fame di crescere e migliorare. Questo il post social del talento rossonero e della Nazionale Italiana.

https://www.instagram.com/p/Db09Y-9gidK/?igsh=MWllZXQ2MzNpa2IxZQ%3D%3D