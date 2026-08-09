Primo Piano Arriva la settimana dei tagli, parola di Amorim. Quanti giocatori deve cedere o "tagliare" il Milan?

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Parole di Amorim: ora arrivano i giorni delle decisioni. La rosa del Milan è sovrabbondante: quanti giocatori devono uscire?

Dopo un avvio scoppiettante il mercato del Milan è sostanzialmente bloccato. Presi Gonçalo Ramos e Gila - considerati giocatori chiave per le idee di Amorim - costati circa 100 milioni, si è fermato tutto. Ora serve cedere, sfoltire e capire chi non farà parte del nuovo progetto rossonero. Bene il voler puntare sui giovani: Camarda, Comotto e Bartesaghi danno freschezza e soprattutto non occupano posti né nella lista Serie A e né nella lista A UEFA. Sono dei veri e propri jolly.

E a proposito degli altri giovani come Guernier e il nuovo arrivato Diawara (classe 2006), per la per la registrazione della rosa in Serie A non ci sono e non ci saranno problemi, visto che tutti gli Under 23 - vale a dire, per la stagione 2026/27, i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi - possono essere utilizzati al di fuori della lista dei 25.

Bisogna fare invece attenzione ai dettami della UEFA per la rosa dei 25 da presentare per partecipare alla prossima Europa League. Ad esempio, guardando alle gerarchie ad oggi, Diawara sarebbe fuori dalla competizione europea. Lo ha detto lo stesso Amorim: è arrivato il momento delle decisioni, e le decisioni da prendere in questo momento al Milan sono parecchie. Vediamo una possibile lista aggiornata in base alle scelte fatte da Amorim in queste settimane in amichevole, consapevoli che comunque la situazione può cambiare e fino a fine mercato non pot

LISTA UEFA EUROPA LEAGUE, LE REGOLE

In Europa la rosa dovrà essere al massimo di 25 giocatori (Lista A), suddivisi tra 17 "stranieri" (o non formati), 4 formati in Italia e 4 formati nel Club, più una Lista B sempre modificabile composta da giocatori U21 che dai 15 anni in poi hanno trascorso almeno due stagioni continuative nel club. Per i giocatori "formati" la specifica è la seguente:

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.

LA LISTA PER L'EUROPA LEAGUE

"STRANIERI" (17/17)

1 - Maignan

2 - Tomori*

3 - Pavlovic*

4 - Gila

5 - Estupinan*

6 - Athekame*

7 - Modric

8 - Rabiot

9 - Jashari

10 - Musah *

11 - Loftus-Cheek*

12 - Chukwueze*

13 - Saelemaekers*

14 - Pulisic

15 - Nkunku

16 - Leao*

17 - Ramos

GIOCATORI STRANIERI ATTUALMENTE FUORI DALLA LISTA UEFA (ipotesi)

1 - Diawara*

2 - Odogu*

3 - Fofana*

4 - Gimenez*

5 - Kostic*

* sotto osservazione da Amorim

FORMATI VIVAIO ITALIA (4/4)

1 - Terracciano P.

2 - De Winter

3 - Ricci*

4 - Cissè

GIOCATORI FORMATI VIVAIO ITALIA ATTUALMENTE ESCLUSI O IN USCITA

Terracciano F.

Bondo

FORMATI VIVAIO CLUB (1/4)

1 - Gabbia

Con questa composizione, la Lista A del Milan sarebbe formata da 22 calciatori su 25: 17 non formati, quattro formati in Italia e il solo Gabbia tra i formati nel club. I tre posti mancanti non possono essere assegnati ad altri giocatori non formati. Potrebbero essere occupati da ragazzi come Camarda, Comotto e Bartesaghi, che tuttavia possono già essere utilizzati attraverso la Lista B.

Quindi alla Lista A si aggiunge la Lista B, che può comprendere un numero illimitato di giocatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi (U21). Per esservi inseriti, questi devono essere stati eleggibili per il Milan per almeno due anni ininterrotti dopo il compimento dei 15 anni oppure per tre anni consecutivi, con la possibilità di un solo prestito, non superiore a una stagione, presso un’altra società italiana.

LISTA B (cambi illimitati)

Torriani, Bartesaghi, Camarda, Comotto, Ossola, Pittarella, Bouyer*, Zeroli, Vladimirov

*Per Bouyer l’eleggibilità dalla prima giornata di EL dipenderà dalla data federale esatta del primo tesseramento con il Milan.

LISTA MILAN, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

Gli arrivi di Gonçalo Ramos e Gila, entrambi ufficiali, "completano" la lista del Milan. Ad oggi ci sono 17 posti occupati su 17: servono quindi delle cessioni.

Odogu lascerà il Milan in prestito. Da capire anche la situazione di Diawara e di Andrej Kostić: sono tra i giovani sotto osservazione di Amorim. Nessun problema, invece, in Serie A, dove tutti e tre possono essere utilizzati al di fuori dell’elenco dei 25.

Da capire poi il futuro di diversi calciatori: Leao, Tomori Fofana, Ricci e Loftus-Cheek sono potenzialmente in uscita: da capire che decisioni prenderà il tecnico portoghese durante questa settimana. C’è poi Bondo, che ha lo status di giocatore formato in Italia ma che, nell’ipotesi di lista formulata oggi, resterebbe comunque fuori, così come Terracciano F.: i quattro posti riservati sarebbero assegnati a Pietro Terracciano, De Winter, Ricci e Alphadjo Cissè. Ma se uscisse Ricci allora potrebbe rientrare Terracciano, o potrebbe arrivare dal mercato un formato in Italia. Tante, troppe ipotesi e troppe situazioni ancora in evoluzione: a due settimane dalla fine del mercato il lavoro da fare è ancora enorme.