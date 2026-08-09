Mercato Milan, è corsa contro il tempo: si rischia di svendere. Amorim aspetta rinforzi

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Il Milan si ritrova a due settimane dall'inizio della Serie A con tutto il mercato da fare: si rischia di svendere i giocatori mentre Amorim attende rinforzi

Il calciomercato del Milan fino a questo momento è stato certamente singolare, forse figlio della totale rivoluzione operata da Gerry Cardinale alla fine dell'ultima stagione. È iniziato con il botto, dopo un mese speso a scegliere allenatore e dirigenza non senza cantonate: sono arrivati per oltre 100 milioni Ramos e Gila, l'attaccante e il difensore che erano la priorità. Da quel momento, al netto di Diawara che è un colpo di prospettiva, non c'è stato più nulla. Sia in entrata che in uscita. A due settimane dall'inizio del campionato, sia per le cessioni che per gli acquisti, il Milan si ritrova a fare la corsa contro il tempo.

MILAN, QUANTE CESSIONI: SI RISCHIA DI SVENDERE

Che sia stato bloccato dalla società o che sia stato bloccato da Amorim che voleva studiare tutti i giocatori da vicino, poco importa: il Milan deve fare un intero mercato in tre settimane, due se si considera l'inizio della stagione. Le amichevoli giocate fin qui, specie quella di ieri contro il Chelsea, hanno ampiamente dimostrato come la parabola di alcuni giocatori del Milan sia ampiamente terminata. Sono davvero tanti i giocatori con la valigia in mano. I problemi sono due: poco tempo a disposizione e la necessità di trovare rinforzi adeguati ad Amorim. Due questioni collegate e che mettono il Diavolo con le spalle al muro: il rischio è che alcuni giocatori dovranno essere svenduti pur di sfoltire la rosa e acquisire un po' di liquidità, come sottolinea Tuttosport.

I ROSSONERI CON LE VALIGIE IN MANO

Come detto, sono davvero tanti i giocatori del Milan che possono partire. Le prime indicazioni possono essere arrivate già ieri da Giacarta, con alcuni giocatori che non si sono nemmeno alzati per scaldarsi: Tomori, Fofana, Athekame, Odogu e anche il giovane Alphadjo Cissè possono salutare, gli ultimi due verosimilmente in prestito. Per il centrale inglese e il centrocampista francese ci sono proposte dalla Premier League di metà classifica o dalla Turchia. Tanti altri però sono in bilico: Ricci, Estupinan, Gimenez, Musah, Loftus-Cheek... Un caso a parte è ovviamente quello legato a Rafael Leao: Cardinale rimane avvinghiato sulle sue posizioni, per meno di 50 milioni non parte.