Amorim: "So che è difficile dirlo dopo una sconfitta per 3-0, ma sono davvero soddisfatto del modo in cui tutti hanno lavorato"

vedi letture

Ruben Amorim ha parlato al termine dell’amichevole odierna contro il Chelsea, persa con un deludente 3-0 a favore degli inglesi. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Milan riportate da gazzetta.it: il portoghese si è soffermato sul calciomercato e sulla situazione uscite a due settimane dall'inizio del campionato.

Ora arriva l’amichevole contro lo United:

"Affronteremo quella gara, perché è l’ultima, pensando che sia come una partita normale, come se fosse già il Torino. Naturalmente questo modo di fare le cose, mettendo insieme tanti ragazzi giovani, tutte queste cose, non le faremo, perché il momento è diverso e contro il Manchester United saremo migliori. Devo dire che sono davvero soddisfatto. So che è difficile dirlo dopo una sconfitta per 3-0, ma sono davvero soddisfatto del modo in cui tutti hanno lavorato. Stanno cercando di giocare in un modo diverso, ma abbiamo molto da fare. Dobbiamo migliorare con il pallone. L’avevo già detto contro l’Inter e oggi è stato ancora più chiaro per noi che dobbiamo migliorare. Ma, ancora una volta, abbiamo tre settimane di lavoro. Alcuni giocatori hanno fatto due partite e un allenamento con la squadra. Miglioreremo. Nella prima partita della stagione saremo una squadra forte. Per me è meglio che si soffra adesso piuttosto che durante la stagione".

Ancora sul mercato:

"Sento che questa è una grande famiglia, per me questa è la cosa più importante. È per questo che non sto chiedendo altri giocatori. Non so cosa succederà, ma tutti possono migliorare tantissimo in questo club. Quindi siamo una famiglia quando vinciamo, quando giochiamo bene, quando giochiamo male. Lo dico ancora una volta, saremo davvero competitivi in questa stagione".