Ravezzani sottolinea: “Milan disintegrato, questa sconfitta può svegliare un po’ di gente in società”

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Ravezzani commenta la sconfitta del Milan contro il Chelsea.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato la sconfitta del Milan per 3-0 ai danni del Chelsea. Queste le sue parole.

“Il Milan perde malissimo contro il Chelsea. Chelsea che era stato battuto dalla Juventus. Anche qui sono amichevoli, non è che tutte le partite si possano sovrapporre l'una all'altra, anche per i giocatori che vengono schierati, però il Milan viene letteralmente disintegrato, questo non va bene. lo credo che sia una sconfitta che potrebbe anche essere salutare per svegliare un po' qualcuno dentro il Milan, a cominciare da Amorim”.