Pellegatti non ci sta: “Il Milan porta il suo blasone anche nelle amichevoli, adesso spero che…”

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Pellegatti commenta Milan-Chelsea 0-3.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della sconfitta dei rossoneri di questo pomeriggio contro il Chelsea di Xabi Alonso. Queste le sue parole.

“Sarà calcio di agosto, ma il Milan porta le sue maglie, il suo blasone all'estero. lo mi auguro, ripeto, che sia l'ultimo anno che il Milan va con una formazione di giocatori, con un allenatore nuovo, con giocatori da osservare, da monitorare, da capire se siano giocatori o meno. Adesso mi auguro che l'abbia ben capito il nostro caro allenatore Amorim, che l'abbia ben capito e adesso si sappia regolare per il futuro. Troppi giocatori non appaiono da Milan, ma è calcio di agosto e allora speriamo che il calcio di fine agosto sia diverso rispetto al calcio di metà e dei primi di agosto".