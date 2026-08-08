Chelsea-Milan: Tomori, Odogu, Athekame, Fofana e Cissè non utilizzati da Amorim
Nell'amichevole tra Chelsea e Milan sono rimasti in panchina per tutta la partita Tomori, Odogu, Athekame, Fofana e Cissè. Amorim, che nella giornata di ieri ha annunciato decisioni e tagli imminenti, oggi ha scelto di non utilizzare questi cinque giocatori di movimento, oltre ai portieri Pittarella e Bouyer.
IL TABELLINO
CHELSEA-MILAN 3-0
Marcatori: 45' + 3', 46' Joao Pedro (CHE), Caicedo 50' (CHE)
LE FORMAZIONI
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, W. Fofana (92' Sarr), Acheampong, Hato (79' Anselmino); Caicedo (86' Watson), Lavia; Palmer (86' Estevao), Joao Pedro (86' Mudryk), Pedro Neto (58' Quenda); Welbeck (58' Jackson). A disp.: Sharman Lowe, Penders, Delap, Subuloye, Nicoll-Jazuli, Satpayev, Gittens, Essugo, Mudryk, Adarabioyo, Walsh, Watson. All. Xabi Alonso
MILAN (3-4-2-1): Torriani; F. Terracciano (59' Vladimirov) De Winter (45' Gabbia), Pavlovic (45' Diawara); Chukwueze (45' Saelemaekers), Modric (45' Jashari), Comotto (45' Musah), Estupinan (45' Bartesaghi); Loftus-Cheek (59' Ricci), Leao (45' Nkunku); Camarda (45' Ramos). A disp.: Pittarella, Bouyer, Tomori, Odogu, Athekame, Y. Fofana, Cissè. All. Amorim
Arbitro: Yudai Yamamoto
Ammoniti: 45' Pavlovic (MIL)
Minuti addizionali: 3' 1T, 5' 2T
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