Marianella: "Il risultato è punitivo, ma Chelsea e Milan sono scese in campo con intenti diversi"
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Il telecronista Massimo Marianella commenta così Chelsea-Milan 3-0
Massimo Marianella, che ha fatto la telecronaca dell'amichevole tra Chelsea e Milan di questo pomeriggio, è intervenuto su Sky Sport per commentare la prestazione dei rossoneri, sconfitti per 3-0 dagli inglesi allenati da Xabi Alonso.
LE DICHIARAZIONI DI MARIANELLA SU CHELSEA-MILAN
"Il risultato è punitivo. Vedi 3-0 e dici: “Ahia”. Bisogna fare la tara di una valutazione. Le squadre sono scese in campo con intenti diversi. Il Chelsea veniva da due sconfitte di fila e voleva fare risultato. Col Milan volevano vincere. Tant’è che all’intervallo il Chelsea ha mandato in campo gli stessi 11. Il Milan voleva fare degli esperimenti, delle valutazioni, dare tempo a tutti di giocare una partita di questa importanza per fare valutazioni".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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