Milan, ora manca solo lo United come amichevole. Poi arrivano le partite ufficiali
Il Milan deve giocare una sola amichevole, contro il Manchester United, prima che arrivino le gare ufficiali di Serie A contro Torino e Venezia
Dopo la brutta sconfitta per 3-0 contro il Chelsea, nelle prossime ore il Milan tornerà in Italia. La squadra avrà poi dei giorni liberi riprenderà a lavorare a Milanello mercoledì 12. Si entra nel vivo: il 15 agosto c'è l'ultima amichevole, si va in Polonia per giocare contro lo United, e poi comincia la Serie A: Torino in trasferta e Venezia in casa le partite ufficiali del mese di agosto.
MILAN, LE GARE DEL MESE DI AGOSTO
Pre-Season Tour
Manchester United-Milan, sabato 15 agosto alle 16.45 (DAZN/Sky) - Tarczyński Arena, Breslavia (Polonia)
Serie A
1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto alle 20.45 (DAZN) - Stadio Olimpico Grande Torino
2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
News
Le più lette
1 Amorim: "So che è difficile dirlo dopo una sconfitta per 3-0, ma sono davvero soddisfatto del modo in cui tutti hanno lavorato"
Primo Piano
Primo PianoAmorim sul mercato: "Saremo forti con il Torino con questa rosa. Non andrò a chiedere altri giocatori dopo una sconfitta"
Luca SerafiniLe lacrime di Paolo. I fischi a Cardinale (e Scaroni). Il mercato immobile. Leao, se va pazienza, se resta è meglio
Franco OrdineLa gigantesca lezione di Baresi non può durate solo un giorno. Amorim, occhio alle contromosse
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com