Milan, ora manca solo lo United come amichevole. Poi arrivano le partite ufficiali

Milan, ora manca solo lo United come amichevole. Poi arrivano le partite ufficiali
Ieri alle 16:48News
di Manuel Del Vecchio
Il Milan deve giocare una sola amichevole, contro il Manchester United, prima che arrivino le gare ufficiali di Serie A contro Torino e Venezia

Dopo la brutta sconfitta per 3-0 contro il Chelsea, nelle prossime ore il Milan tornerà in Italia. La squadra avrà poi dei giorni liberi riprenderà a lavorare a Milanello mercoledì 12. Si entra nel vivo: il 15 agosto c'è l'ultima amichevole, si va in Polonia per giocare contro lo United, e poi comincia la Serie A: Torino in trasferta e Venezia in casa le partite ufficiali del mese di agosto.

MILAN, LE GARE DEL MESE DI AGOSTO

Pre-Season Tour
Manchester United-Milan, sabato 15 agosto alle 16.45 (DAZN/Sky) - Tarczyński Arena, Breslavia (Polonia)

Serie A
1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto alle 20.45 (DAZN) - Stadio Olimpico Grande Torino
2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)