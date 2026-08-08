Esordio con la maglia del Milan per Sankhoun Diawara
Esordio con la maglia del Milan per Sankhoun Diawara. Il difensore francese, arrivato nel corso di questo calciomercato da Troyes per poco più di 2 milioni di euro, è entrato in campo al posto di Strahinja Pavlovic collezionando così i suoi primi minuti in maglia rossonera.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN E CHELSEA
Queste le formazioni ufficiali di Milan e Chelsea per l'amichevole che si disputa a Giacarta, Indonesia, alle ore 14 italiane:
MILAN (3-4-2-1): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao; Camarda. A disp.: Pittarella, Bouyer, Gabbia, Tomori, Diawara, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Vladimirov, Jashari, Y. Fofana, Ricci, Musah, Saelemaekers, Cissè, Nkunku, Ramos. All. Amorim
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, W. Fofana, Acheampong, Hato; Caicedo, Lavia; Palmer, Joao Pedro, Pedro Neto; Welbeck. A disp.: Sharman Lowe, Penders, Anselmino, Sarr, Delap, Subuloye, Nicoll-Jazuli, Quenda, Satpayev, Gittens, Essugo, Jackson, Mudryk, Estevao, Adarabioyo, Walsh, Watson. All. Xabi Alonso
Arbitro: Yudai Yamamoto
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