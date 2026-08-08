Esordio con la maglia del Milan per Sankhoun Diawara

Esordio con la maglia del Milan per Sankhoun DiawaraMilanNews.it
Ieri alle 15:24News
di Lorenzo De Angelis
Esordio con la maglia del Milan per il giovane difensore francese Sankhoun Diawara, arrivato dal Troyes in questo calciomercato

Esordio con la maglia del Milan per Sankhoun Diawara. Il difensore francese, arrivato nel corso di questo calciomercato da Troyes per poco più di 2 milioni di euro, è entrato in campo al posto di Strahinja Pavlovic collezionando così i suoi primi minuti in maglia rossonera. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN E CHELSEA

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Chelsea per l'amichevole che si disputa a Giacarta, Indonesia, alle ore 14 italiane:

MILAN (3-4-2-1): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao; Camarda. A disp.: Pittarella, Bouyer, Gabbia, Tomori, Diawara, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Vladimirov, Jashari, Y. Fofana, Ricci, Musah, Saelemaekers, Cissè, Nkunku, Ramos. All. Amorim

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, W. Fofana, Acheampong, Hato; Caicedo, Lavia; Palmer, Joao Pedro, Pedro Neto; Welbeck. A disp.: Sharman Lowe, Penders, Anselmino, Sarr, Delap, Subuloye, Nicoll-Jazuli, Quenda, Satpayev, Gittens, Essugo, Jackson, Mudryk, Estevao, Adarabioyo, Walsh, Watson. All. Xabi Alonso

Arbitro: Yudai Yamamoto