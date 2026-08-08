CHE-MIL (1-0): Blues avanti, Torriani bella statuina

CHE-MIL (1-0): Blues avanti, Torriani bella statuina
Oggi alle 14:50News
di Manuel Del Vecchio

Chelsea in vantaggio a fine primo tempo su calcio d'angolo. Joao Pedro salta tutto solo in area di porta, De Winter non aveva idea di dove fosse l'avversario, e la mette dentro schiacciando. Male anche Torriani, spesso pauroso nelle uscite alte: anche in questo caso è rimasto piantato con i piedi sulla linea di porta nonostante la palla gravitasse nelle zone di sua competenza.