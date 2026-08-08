CHE-MIL (1-0): Blues avanti, Torriani bella statuina
Chelsea in vantaggio a fine primo tempo su calcio d'angolo. Joao Pedro salta tutto solo in area di porta, De Winter non aveva idea di dove fosse l'avversario, e la mette dentro schiacciando. Male anche Torriani, spesso pauroso nelle uscite alte: anche in questo caso è rimasto piantato con i piedi sulla linea di porta nonostante la palla gravitasse nelle zone di sua competenza.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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