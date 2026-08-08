CHE-MIL (2-0): otto cambi all'intervallo. Esce un brutto Leao, ecco Gonçalo Ramos

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Ben otto cambi per Ruben Amorim all'intervallo dell'amichevole contro il Chelsea, nessuno per Xabi Alonso. Subito gol di Joao Pedro, raddoppio Blues e ancora una volta difesa immobile: Terracciano e Saelemaekers abbastanza censurabili.

A fine primo tempo sono usciti: De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan, Leao e Camarda. Dentro Gabbia, Diawara, Saelemaekers, Jashari, Musah, Bartesaghi, Nkunku e Gonçalo Ramos.