Live MN Chelsea-Milan (2-0): immediato raddoppio di Joao Pedro. Male Terracciano

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46' GOL CHELSEA! Neanche il tempo di sistemarsi che il Chelsea raddoppia, ancora con Joao Pedro: cross di Pedro Neto, Terracciano non si accorge dell'inserimento del brasiliano alle spalle che con il piede spinge in rete...

45' Si ricomincia! Otto cambi per il Milan, nessuno per il Chelsea

- Otto cambi per Ruben Amorim per ricominciare il secondo tempo: entrano Diawara, Gabbia, Saelemaekers, Jashari, Musah, Bartesaghi, Nkunku e Ramos. Superstiti solo Torriani, F. Terracciano e Loftus-Cheek. Questa la formazione con cui il Milan inizia la ripresa:

MILAN (3-4-2-1): Torriani; F. Terracciano, Gabbia, Diawara; Saelemaekers, Musah, Jashari, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku; Ramos

FINE PRIMO TEMPO, CHELSEA-MILAN 1-0. Termina un primo tempo abbastanza noioso, in cui il Milan non ha concluso neanche una volta in porta. Le uniche occasioni rossonere arrivano nella prima metà e sono dettate più da contropiedi che da costruzione organizzata. Il pallino del gioco in mano del Chelsea con il Diavolo che non si spinge nemmeno molto in pressing. Le occasioni migliori le hanno i blues, due volte con Joao Pedro: prima bravissimo Torriani, che poi si ripeterà su Pedro Neto, e poi sparando alto da buona posizione. La terza chance il brasiliano non la sciupa: nel recupero è tutto solo e di testa raccoglie il corner battendo il portiere milanista. Prestazione abbastanza sottotono della squadra di Amorim: Estupinan male.

47' GOL CHELSEA. Joao Pedro svetta tutto solo di testa, Torriani non esce: il pallone si insacca. Il brasiliano dimenticato in mezzo all'area, nessuno lo stava marcando

46' De Winter bravo questa volta a seguire l'inserimento di Palestra e a chiudere in calcio d'angolo

45' Tre minuti di recupero

45' Pavlovic si prende il giallo dopo aver steso Palestra

42' Occasionissima per Joao Pedro che tutto solo spara in curva un rigore in movimento: bella palla di Palestra

39' Palmer ci prova da oltre 20 metri ma viene rimpallato da De Winter

36' La pausa sembra aver raffreddato un po' i ritmi della gara

34' Si riparte dopo tre minuti di pausa

31' Cooling break a Giacarta

30' Ottima triangolazione tra Pavlovic e Camarda che permette al serbo di sganciarsi e provare il tiro dal limite. Conclusione sballata

27' Altra bella parata di Torriani sul piazzato di sinistro di Joao Neto dal limite dell'area

24' Bel destro di Comotto che raccoglie la respinta della difesa del Chelsea dopo l'angolo: chiude ancora la difesa londinese in corner

23' Contropiede di Leao che in campo aperto punta Achempong che è bravo ad aspettare e chiudere in angolo con una scivolata perfetta

21' Estupinan e Leao combinano sulla sinistra ma poi il numero 2 rossonero crossa troppo morbido sul portiere

16' Palestra sfugge a Chukwueze e tocca per Welbeck che da posizione defilata sfiora il palo

15' Prova ad accendersi Leao con la prima accelerata ma Fofana lo chiude al momento del tiro. Sugli sviluppi ci prova Modric in acrobazia al volo dal limite ma il pallone termina fuori

14' Da segnalare un grande tifo sugli spalti, tantissimi i tifosi del Milan: l'Indonesia è infatti il terzo paese al mondo con più sostenitori rossoneri

12' Malissimo De Winter che dorme e si fa soffiare il pallone da Joao Pedro: per fortuna è bravissimo Torriani a rimanere in piedi e a bloccare il brasiliano. Primo miracolo del portiere rossonero

10' Altro pericolo dal lato destro, altro giro dalla bandierina per gli inglesi

8' Primo affondo di Loftus sulla destra ma sul palllone a rimorchio ci sono solo giocatori avversari

7' Cross insidioso dalla sinistra di Pedro Neto su cui però Caicedo è leggermente in ritardo sul secondo palo

6' Primo pericolo con schema del Chelsea su punizione: Joao Pedro si confronta con Camarda e ottiene un angolo

2' Bel lancio in profondità per Camarda che prova a saltare W. Fofana ma viene accompagnato fuori

1' Iniziata la partita a Giacarta!

- Queste le formazioni ufficiali di Milan e Chelsea per l'amichevole che si disputa a Giacarta, Indonesia, alle ore 14 italiane:

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, W. Fofana, Acheampong, Hato; Caicedo, Lavia; Palmer, Joao Pedro, Pedro Neto; Welbeck. A disp.: Sharman Lowe, Penders, Anselmino, Sarr, Delap, Subuloye, Nicoll-Jazuli, Quenda, Satpayev, Gittens, Essugo, Jackson, Mudryk, Estevao, Adarabioyo, Walsh, Watson. All. Xabi Alonso

MILAN (3-4-2-1): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao; Camarda. A disp.: Pittarella, Bouyer, Gabbia, Tomori, Diawara, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Vladimirov, Jashari, Y. Fofana, Ricci, Musah, Saelemaekers, Cissè, Nkunku, Ramos. All. Amorim

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Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Tutto pronto al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta, Indonesia, dove tra pochi minuti il Milan affronterà il Chelsea nell'ultima amichevole della sua tournée estiva tra Australia e Asia. I rossoneri sono reduci da due pareggi con Celtic e Inter dopo la vittoria nella sgambata in famiglia con Milan Futuro; per i Blues di Xabi Alonso una vittoria pirotecnica contro i Western Sydney e poi le sconfitte contro Tottenham e Juventus. Per non perderti neanche un'azione della gara dei rossoneri, seguite il live testuale di MilanNews.it: restate con noi!