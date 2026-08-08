Milan, è l'ora di Gonçalo Ramos: oggi titolare dopo la benedizione di Pippo

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Gonçalo Ramos, salvo sorprese, oggi giocherà la sua prima gara da titolare con il Milan: ieri la benedizione di Pippo Inzaghi

È servito attendere un po' più del previsto ma adesso il Milan si può coccolare Gonçalo Ramos. Il centravanti portoghese, nuovo numero 9 rossonero e acquisto più costoso della storia del club, oggi ha l'occasione di giocare titolare nell'amichevole che il Diavolo disputerà a Giacarta contro il Chelsea alle ore 13 italiane. Ruben Amorim finalmente può lanciare la punta su cui verosimilmente si costruiranno le fortune del Milan quest'anno.

MILAN, RAMOS A CACCIA DI GOL

C'è una cosa per cui Gonçalo Ramos è stato acquistato e che l'anno scorso nessuno là davanti nel Milan è riuscito a fare con continuità, specialmente da gennaio in avanti: segnare gol, tanti gol. Non è un caso che il club abbia investito così tanto e subito per un attaccante di caratura internazionale. Per il momento la punta portoghese non si mette troppa pressione addosso, come emerge dalle dichiarazioni riportate da Gazzetta dello Sport durante l'evento di presentazione della terza maglia ieri in Indonesia: "Quanti gol voglio realizzare in questa stagione? Non mi piace dire dei numeri... Io voglio solo giocare, divertirmi e cercare di aiutare la squadra. E mostrare il mio meglio con il Milan". Quel che è certo è che il Milan farà tanto affidamento su Ramos che da oggi, partendo titolare, può iniziare a costruire la sua carriera da titolare che desiderava da tempo.

LA BENEDIZIONE DI PIPPO

Ruben Amorim non perde tempo e lancia Gonçalo Ramos dall'inizio oggi. Alle sue spalle gli stessi uomini che lo hanno accompagnato nella mezz'ora contro l'Inter: Rafa Leao e Christophern Nkunku. In attesa di vedere le sue gesta in campo, la rosea riferisce che in allenamento Ramos sta dando segnali importanti: mette la palla in rete con grande continuità. Sulle sue spalle ci sarà il peso dell'attacco del Milan e anche della maglia numero 9. Solo Olivier Giroud negli ultimi anni l'ha vestita con ottimi risultati. In questo senso Pippo Inzaghi ieri ha benedetto il nuovo attaccante del Milan con queste parole: "Mi piace perché è un 9 che si muove bene e che ha il gol nel sangue. Speriamo che quest’anno l’attaccante sia quello giusto e che quella maglia numero 9 gli porti fortuna". Un'investitura importante.