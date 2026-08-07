Primo Piano De Winter: "Il Milan ha la pressione di vincere titoli. Stiamo lavorando per questo"

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Al fianco di Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa da Giacarta anche Koni De Winter alla vigilia della sfida contro il Chelsea

Alla vigilia della sfida contro il Chelsea, valida per la seconda amichevole di questa pre season del Diavolo tra Asia e Oceania, al fianco di Ruben Amorim in conferenza stampa ha parlato anche un giocatore del Milan, Koni De Winter. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sei arrivato da 7 giorni, quali sono le prime sensazioni

"È stato bello tornare e vedere i miei compagni e i nuovi giocatori. C'è un nuovo allenatore, il modo di giocare è cambiato un poco, ma è nostro lavoro adattarci e dare il meglio".

Sul nuovo modo di interpretare la linea difensiva

"Nuovo allenatore e nuovo modo di giocare, quindi ci dobbiamo adattare e fare il meglio".

Sulle ambizioni della squadra

"Non sono venuto troppo tempo fa ma penso che il Milan abbia la pressione di vincere titoli e campionato. Stiamo lavorando per questo, ed è bella questa sensazione che stiamo lavorando per grandi obiettivi e il fatto che la gente si aspetti tanto da noi".

Sul suo obiettivo per questa stagione

"Per me l'importante è aiutare la squadra nella maniera migliore possibile ed ascoltare l'allenatore. Questo è il mio obiettivo per questa stagione".