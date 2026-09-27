Milan, Moreira punta al posto da titolare: Amorim al lavoro sulla trequarti

Moreira in gran forma, si candida a un posto da titolare fisso: Amorim intanto sfrutta la sosta per lavorate sulla trequarti

La sosta delle Nazionali sta portando qualche spunto interessante anche a Ruben Amorim, al momento fermo ma sicuramente con le antenne rivolte ai campi dove giocano i suoi calciatori. Un po' per sperare che rientrino a Milanello tutti integri, un po' per vedere i progressi in campo e il loro stato di forma. A giovarne più di tutti, dopo la prima tornata di gare, è sicuramente Diego Moreira che si candida sempre di più a una maglia da titolare fisso. Lo stesso tecnico rossonero, da martedì, sfrutterà la sosta a modo suo: provando a sciogliere il rebus trequartista.

MILAN, MOREIRA PUNTA ALLA TITOLARITÀ

Questo primo mese di Diego Moreira con il Milan è stato un crescendo, di partita in partita. II belga che si è visto contro la Lazio, contro il Lecce e anche con la maglia del Belgio contro l'Italia, è un lontano parente del timido e compassato giocatore che è sceso sul terreno di gioco contro la Juventus nel suo debutto in Italia. In rossonero ha dimostrato di essere abile e arruolabile a sinistra, anche spostato più avanti nel ruolo di trequartista. Con la maglia della Nazionale ha confermato che può essere efficace anche a destra anche se forse con un po' meno di imprevedibilità o esplosività. Amorim in questa sosta starà sicuramente ragionando su come inserirlo nell'undici titolare con continuità senza andare a stravolgere gli equilibri della squadra, che poi è il motivo per cui Moreira fino a questo momento è stato utilizzato ancora con una certa misura.

SOSTA, AMORIM AL LAVORO SULLA TREQUARTI DEL MILAN

Intanto nella giornata di martedì riprenderanno gli allenamenti a Milanello. Ovviamente i ranghi a disposizione del tecnico Ruben Amorim saranno ridotti con soli 12 calciatori a disposizione. Tra questi, però, c'è praticamente tutta la trequarti campo: presente Pulisic come anche Saelemaekers, Hutchinson e Loftu-Cheek. All'appello manca solo Cisse e anche Moreira, schierato più avanti contro il Lecce. Questo vuol dire che il tecnico rossonero potrà lavorare tanto su questa posizione e con calciatori, come Hutchinson, che hanno bisogno di entrare al più presto nei ritmi del calcio italiano e di Amorim per essere efficaci. A supporto di questo anche una partita amichevole venerdì mattina contro il Padova, a porte chiuse.